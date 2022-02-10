За словами міністра, під час цієї хвилі зростає кількість випадків захворювання, але не кількість госпіталізацій, що зменшує навантаження на лікарні.

В Україні вже спостерігається пік захворюваності на COVID-19.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на брифінгу в ефірі телеканалу "Рада".

"Пік захворюваності ми вже маємо, тому що фіксуємо по 41 тис. випадків за добу", - сказав міністр.

Також він додав, що під час цієї хвилі зростає кількість випадків захворювання, але не кількість госпіталізацій, що зменшує навантаження на лікарні.

Читайте такожЗ 11 лютого ще три області перейдуть до "червоної" зониЯк повідомляв УНІАН, 20 січня Ляшко заявив, що в Україні почався новий спалах COVID-19, пік якого може припасти на середину лютого.

Минулої доби, 9 лютого, в Україні було виявлено понад 41,6 тис. хворих на COVID-19, з коронавірусною хворобою госпіталізували більш як 4,1 тис. осіб, померли - 280 людей.

Сьогодні у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що розподілили в регіони 60 тис. курсів препарату для лікування COVID-19 "Молнупіравір".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ - 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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