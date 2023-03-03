Чоловік із Флориди помер від амеби Naegleria fowleri - одноклітинного організму, що мешкає по всьому світу

Чоловік у США помер від поїдаючої мозок амеби Naegleria fowleri. Можливо, він підхопив її після промивання носа водопровідною водою.

Департамент охорони здоров'я в окрузі Шарлотт штату Флорида підтвердив смерть, але не повідомив подробиць про жертву. Про це пише Sky News.

Вважалося, що інфекція, спричинена амебою Неглерія Фоулера (Naegleria fowleri), виникла через промивання водопровідною водою носових пазух, але в департаменті охорони здоров'я заявили, що розслідування все ще триває.

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У відомстві також додали, що люди не можуть заразитися через питну воду з-під крана. Але рекомендували людям використовувати дистильовану або стерильну воду для промивання носових пазух. А водопровідну воду слід кип'ятити не менше однієї хвилини й охолоджувати перед полосканням пазух, додали вони.

Амеба Naegleria fowleri - що відомо

Naegleria fowleri - це одноклітинний організм, який живе в ґрунті та прісній воді по всьому світу.

Амеба потрапляє в організм через ніс, потім переміщується в мозок, де руйнує його тканини і викликає руйнівну інфекцію, що називається первинний амебний менінгоенцефаліт, або неглеріаз, яка майже завжди закінчується летальним результатом.

Більшість інфікувань відбувається після купання в теплих озерах або річках влітку, оскільки цей організм любить тепло і найкраще розмножується при високих температурах.

Симптоми включають головний біль, лихоманку, нудоту, втрату рівноваги, дезорієнтацію, судоми та ригідність потиличних м'язів. Максимальний час до смерті після зараження - 24 дні.

Інфекція Naegleria fowleri зустрічається рідко: за офіційними даними, в 2022 році в США було підтверджено всього три випадки. Випадки сталися після контакту з прісною водою в Айові, Арізоні та Небрасці. У 2019, 2020 та 2021 роках було по три випадки.

Як повідомляв УНІАН, один із таких випадків зафіксовано в штаті Каліфорнія. Від цієї зарази помер 7-річний хлопчик, який підхопив її під час купання в озері міста Техейма в червні 2021 року. На думку лікарів, амеба потрапила хлопчикові до носа, після чого вона підібралася до його найголовнішого органу всього тіла.

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