Пацієнт заразився в Таїланді.

Центр з контролю і профілактики захворювань (KDCA) Південної Кореї оголосив, що в країні вперше зафіксовано випадок амебного менінгоенцефаліту (неглеріазу), що викликається амебою Неглерія Фоулера (Naegleria fowleri), яка вражає мозок і нервову систему людини.

Як повідомляє KDCA, наявність амеби Фоулера підтвердили у померлої людини, яка захворіла за кордоном.

Інформують, що пацієнт протягом попередніх 4 місяців перебував у Таїланді. Після повернення він звернувся до лікарів з симптомами менінгіту і був терміново госпіталізований.

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У лікарні провели генетичне тестування на три види амеб, які є збудниками амебного менінгоенцефаліту. В результаті було підтверджено зараження амебою Фоулера – перше в Південній Кореї.

Що відомо про амебний менінгоенцефаліт

Амебний менінгоенцефаліт, або неглеріаз — рідкісне, але вкрай небезпечне захворювання, що спричинене амебою Неглерія Фоулера (Naegleria fowleri). Цей паразит вражає мозок і нервову систему людини.

Зараження відбувається при потраплянні паразита в ніс, потім – нюховий нерв і далі в головний мозок. Паразит починає "поїдати" клітини мозку і розмножуватися, що неминуче призводить до смерті людини.

Заражений спершу страждає від підвищеної температури, головного болю і запаморочення, перестає відчувати смаки і запахи. Згодом у людини починаються галюцинації і напади, що нагадують епілептичні, симптоми загострюються. Можуть проявлятися проблеми зі слухом і зором. Максимальний час до смерті після зараження - 24 дні.

Підхопити амебу Фоулера можна під час купання і відпочинку на озерах або річках, а також при вживанні води, зараженої амебами. Тому медики рекомендують проявляти особливу обережність при поїздках в райони, де раніше були зареєстровані випадки зараження. Радять утримуватися від плавання і проведення дозвілля біля водойм, використовувати тільки чисту воду.

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