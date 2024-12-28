За словами дослідників, пташиний грип може поширюватися між людьми у такому ж темпі, як і сезонний грип.

У США федеральні чиновники охорони здоров'я заявили про деякі тривожні результати після того, як було взято мазок у людини, яка мала важкий випадок пташиного грипу. Таким чином деякі генетичні зразки мали мутації, що теоретично можуть допомогти вірусу пташиного грипу H5N1 легше інфікувати людей, пише The New York Times.

Вчені наголошують, що новий звіт про пацієнта з Луїзіани викликає занепокоєння, проте має деякі обнадійливі висновки.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань зазначили, що мутації, швидше за все, розвивалися в міру того, як вірус пристосовувався до свого людського господаря. Також генетичні зміни не були присутні у зразках H5N1, взятих з подвір'я домашньої птиці, яка заразила пацієнта.

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Такі висновки свідчать про те, що віруси у природі поки не набули відповідних мутацій, але кожен випадок захворювання дає H5N1 більше можливостей пристосуватися до людей, через що він здатний більше поширюватися від однієї людини до іншої.

Тому це ще більше загрожує людям, адже сезон грипу ще не закінчився. У людини, яка інфікована H5N1 та сезонним грипом, віруси можуть обмінятися генами, через що пташиний грип може поширюватися між людьми у такому ж темпі, як і сезонний грип.

"Якщо всі ці люди будуть інфіковані, це надасть вірусу безліч можливостей для кращої адаптації. Він може завдати великої шкоди багатьом людям", - попередила вірусолог з Організації з вакцин та інфекційних захворювань при Університеті Саскачевану в Канаді Анжела Расмуссен.

Поки незрозуміло, як почуває себе пацієнт з Луїзіани. Прессекретар місцевого департаменту охорони здоров'я не відповів на запитання про стан цієї людини. Теж немає інформації про те, коли саме були взяті мазки у пацієнта.

Водночас дослідники Центру контролю та профілактики захворювань вважають, що ці мутації могли допомогти вірусу легше інфікувати клітини верхніх дихальних шляхів людини.

Також фахівці додали, що не знайшли доказів того, що вірус від пацієнта поширювався до інших людей.

"Єдиний спосіб, який, на мою думку, був би досить ефективним для зменшення кількості людських інфекцій, - це вакцинація людей з високим ризиком зараження", - зауважила Расмуссен.

Інші дослідження про пташиний грип

Раніше вчені заявили, що пташиний грип може непомітно поширюватися серед коней, не викликаючи жодних симптомів. Це свідчить про те, що коні у всьому світі можуть бути вразливими в районах, де є пташиний грип і вони можуть передавати вірус людям.

Також нове дослідження показало, що люди можуть заражатись пташиним грипом напряму від диких птахів. Відомо, що дослідження засноване на аналізі зразків крові, зібраних у 2015 році.

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