Науковці наголошують, що коні у всьому світі можуть бути вразливими в районах, де є пташиний грип.

Пташиний грип може інфікувати коней, не викликаючи жодних симптомів, через що вчені побоюються, що вірус може непомітно поширюватися, пише Sky News.

Зокрема вчені з Університету Глазго виявили антитіла до вірусу в зразках крові, які були взяті з коней, що живуть в Монголії. Результати дослідження були опубліковані в журналі Emerging Infectious Diseases.

Зокрема професор Пабло Мурсія, який був керівником дослідження, повідомив Sky News, що це свідчить про те, що коні у всьому світі можуть бути вразливими в районах, де є пташиний грип і вони можуть передавати вірус людям.

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"Тепер, коли ми знаємо, що ці інфекції можуть виникати в природі, дуже важливо стежити за ними, щоб виявити їх дуже швидко. Коні, як і багато інших домашніх тварин, живуть у безпосередній близькості до людей, і якщо цей вірус приживеться у коней, ймовірність інфікування людей зростає", - попередив Мурсія.

Водночас команда Центру дослідження вірусів при Раді медичних досліджень Університету Глазго наголошує, що коні можуть бути "чашею для змішування" для нових штамів грипу.

"Вже відомо, що вони можуть бути інфіковані кінським грипом, викликаним вірусом H3N8. Але якщо кінь одночасно інфікований вірусом H5N1, віруси можуть обмінятися генетичним матеріалом і швидко еволюціонувати. Вірус H5N1 існує вже кілька десятиліть, в основному викликаючи спалахи серед домашньої птиці. Але в останні роки новий варіант вірусу поширився по всьому світу з перелітними птахами і неодноразово перескакував через види, заражаючи ссавців", - нагадали у Sky News.

Крім того, вірус поширюється і серед корів у США. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, інфіковано понад 700 молочних стад у 15 штатах. Майже 60 працівників ферм були інфіковані, однак, на щастя, вони мали легкі симптоми.

Водночас науковці занепокоєні тим, що вірус розвиває мутації, які допоможуть йому вижити в клітинах ссавців та критикують повільну реакцію влади Сполучених Штатів Америки.

Зокрема директор Центру реагування на епідемії та інновацій у Південній Африці, доктор Туліо де Олівейра, який перший виявив варіант Омікрон під час пандемії коронавірусу, заявив, що з жахом спостерігає за подіями в США.

"Останнє, що їм зараз потрібно, - це ще один патоген, який еволюціонував і мутував. Якщо ви підтримуєте циркуляцію H5N1 протягом тривалого часу серед різних тварин і людей, ви даєте шанс, що це може статися. Їм не потрібна ще одна потенційна пандемія", - сказав він.

Таким чином у США запроваджують нові правила тестування сирого молока, яке може мати живий вірус. В Агентстві охорони здоров'я Великої Британії повідомили, що вірус навряд чи вразить велику рогату худобу в країні, тому ризик для населення є низьким.

Проте все ж розмістили замовлення на 5 млн доз вакцини проти вірусів сімейства H5 на той випадок, якщо пташиний грип почне поширюватися серед людей.

Поширення вірусів у світі

Як писав УНІАН, ВООЗ зафіксувала смертельний вірус, який поширюється у світі, у ще трьох країнах. Йдеться про вірус Оропуш, який передається людині через укус мошки Culicoides paraensis, що живе у лісових районах та біля водойм.

Також повідомлялось, що у Конго від загадкової хвороби померло десятки людей. Зокрема хвороба забрала життя від 67 до 143 осіб у медичній зоні Панзі, що в провінції Кванго на південному заході країни.

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