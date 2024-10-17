У людей, які жили неподалік місць зупинок перелітних куликів, виявили антитіла.

Нове дослідження, проведене групою західних учених, свідчить, що пташиний грип може передаватися безпосередньо людині від диких перелітних птахів, які розносять небезпечну інфекцію на тисячі кілометрів.

Як пише The Telegraph, раніше було відомо, що птахи переносять віруси H5, які, своєю чергою, заражають інших тварин, таких як свійські птахи та ссавці. Однак нове дослідження, опубліковане в Nature Communications, показало, що люди також можуть заражатися безпосередньо від диких птахів.

Як зазначається, це перше дослідження, яке пов'язало міграцію перелітних птахів із можливою передачею вірусу H5 людині. Воно показало, що 1% із 2000 осіб, яких обстежили в малайзійському штаті Сабах, зазнали впливу вірусів H5. Вчені помітили, що ці люди жили в радіусі 10 кілометрів від місць зупинок перелітних куликів, що пересуваються Східно-Азіатським Австралазійським шляхом. Цей маршрут перетинають понад 50 мільйонів водоплавних птахів щороку, причому Малайзія є важливим пунктом для їхньої зупинки.

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Міграційні шляхи цих птахів проходять через одні з найгустонаселеніших регіонів світу, що робить передачу вірусу більш імовірною.

Дослідження, засноване на аналізі зразків крові, зібраних у 2015 році, показало, що в організмах людей, які мешкають поряд із місцями зупинок перелітних птахів, вже вироблено антитіла до вірусів H5, що свідчить про попереднє зараження.

Водночас вірусолог з Erasmus MC в Роттердамі Меріон Купманс заявив, що висновки можуть бути передчасними, оскільки в дослідженнях відсутні дані про H5 серед свійської птиці, яка живе в господарствах "зон ризику".

Загроза від пташиного грипу

Як писали ЗМІ, з кожним роком пташиний грип з'являється все у більшій кількості країн та мутує. Якщо не вживати ніяких заходів, цілком ймовірно, що надалі люди не тільки зможуть заразитися цим вірусом, а й надалі він зможе передаватися від людини до людини.

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