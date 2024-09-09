Реабілітаційна допомога дорослим і дітям: які послуги надаються безоплатно

Не лише лікування, а й реабілітація набувають неабиякого значення в умовах війни. При цьому, отримати реабілітаційні послуги як амбулаторно, так і в стаціонарі можна безоплатно. Так працює Програма медичних гарантій.

В умовах тривалої російської агресії кількість пацієнтів, які потребують реабілітаційної допомоги, зростає. Наприкінці 2022 року Міністерство охорони здоров’я України додало до Програми медичних гарантій два пакети послуг, націлених на покращення системи реабілітації в Україні: "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в стаціонарних умовах" та "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах".

VoxCheck за підтримки проєкту USAID "Підтримка реформи охорони здоров’я" продовжує роз’яснювати пацієнтам, як діє державна Програма медичних гарантій. Розповідаємо, які безоплатні медичні послуги передбачають пакети з реабілітації в стаціонарних та амбулаторних умовах, де їх можна отримати, а також як діяти пацієнтам, якщо їхні права порушуються.[b]

Що таке реабілітація та як вона відбувається

Реабілітація – це комплекс заходів, спрямованих на відновлення здоров'я, функціональності і працездатності організму, порушених хворобами, травмами або іншими чинниками. Цей процес включає фізичну, психологічну та соціальну підтримку пацієнта. Прикладами реабілітаційних послуг є:

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мовленнєвий тренінг для покращення навичок спілкування людини після черепно-мозкової травми;

фізичні вправи для пацієнтів після інсульту;

навчання людини із захворюванням серця безпечним фізичним вправам;

підготовка пацієнта з ампутацією до використання протеза;

зменшення набряку та відновлення рухів після опікової операції;

призначення препарату для зменшення спастичності у дитини з ДЦП;

психологічна терапія для людини з емоційним стресом;

тренінг соціальних навичок для людей із шизофренією тощо.

Якісну реабілітаційну допомогу не може забезпечити лише один спеціаліст, тому українське законодавство передбачає утворення мультидисциплінарної реабілітаційної команди. До неї входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, які очолюють команду, відповідають за організацію її роботи і виконання індивідуального реабілітаційного плану, фізичні терапевти, ерготерапевти, які відновлюють соціальні та побутові навички, терапевти мови та мовлення, протезисти-ортезисти, психологи, психотерапевти, медичні сестри та асистенти.

"Широкомасштабне вторгнення змусило подивитися на послуги з реабілітації під іншим кутом. Бо травми війни потребують нових підходів – комплексних, із залученням мультидисциплінарної команди фахівців, індивідуальних програм і однозначно доказових методів. НСЗУ разом з експертами у 2022 розпочали роботу над удосконаленням пакетів реабілітації для дорослих та дітей. А у 2023 році ми почали закуповувати окремо стаціонарну та амбулаторну реабілітації. У Програмі медичних гарантій ця послуга стала комплексною та пріоритетною. Відповідно, змінилися і тарифи: замість глобального бюджету – оплата за конкретно надані послуги. У 2024 році загальний обсяг фінансування реабілітаційної допомоги зріс і складає 5,54 млрд. грн. Відновлення наших людей – одне з найважливіших завдань сьогодення", – каже голова НСЗУ Наталія Гусак.

Як отримати реабілітаційні послуги безоплатно: маршрут пацієнта

У межах Програми медичних гарантій безоплатно отримати реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах можна у 316 медичних закладах, які законтрактовані з Національною службою здоровʼя, в амбулаторних умовах – у 473.

Як пояснює Міністерство охорони здоров’я України, для отримання послуг у стаціонарі потрібне направлення виключно від лікуючого лікаря. Спеціалізація фахівця, який створює направлення, залежить від захворювання або травми пацієнта. Також для реабілітації пацієнта можуть перевести з одного медичного закладу чи клінічного підрозділу до іншого.

Водночас на реабілітацію в амбулаторних умовах пацієнта може скерувати і його сімейний лікар. Після отримання електронного направлення можна самостійно обрати медзаклад для проходження реабілітації. Адресу та контакти найближчих медзакладів, які мають відповідний договір з НСЗУ, можна дізнатися в оператора контакт-центру за номером 16-77 або за допомогою дашборду: "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій".

Які послуги з реабілітації оплачує НСЗУ

Послуги, які входять у пакет з реабілітації в стаціонарних умовах:

обстеження лікарем фізичної та реабілітаційної медицини, іншими фахівцями з реабілітації та за потреби – консультація лікарів інших спеціальностей;

складання індивідуального реабілітаційного плану;

моніторинг клінічного стану і коригування реабілітаційного плану за потреби;

необхідні лабораторні та інструментальні обстеження;

надання реабілітаційної допомоги одночасно за кількома напрямами;

цілодобовий медсестринський догляд;

психологічна допомога;

своєчасне знеболення на всіх етапах реабілітації;

лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

харчування.

Послуги, які входять у пакет з реабілітації в амбулаторних умовах:

обстеження лікарем фізичної та реабілітаційної медицини, іншими фахівцями з реабілітації, консультації інших лікарів;

встановлення діагнозу та складання індивідуального реабілітаційного плану;

моніторинг клінічного стану і коригування реабілітаційного плану за потреби;

реабілітаційна допомога (нейрореабілітація, ортопедична, психологічна, кардіо-респіраторна, комплексна реабілітація тощо);

підбір, налаштування та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації;

психологічна допомога;

навчання пацієнтів, членів родини або доглядачів особливостям догляду;

оформлення довідок, формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та направлень на медико-соціально-експертну комісію та/або лікарсько-консультативну комісію тощо.

Повний перелік послуг в межах пакету – на сайті НСЗУ в розділі "Вимоги ПМГ 2024" п. 23, 24.

Що робити пацієнтам, якщо їхні права при отриманні медичної допомоги порушуються

Якщо пацієнту відмовляють у послугах з реабілітації, які передбачена Програмою медичних гарантій, надають їх не в повному обсязі чи вимагають за них гроші, варто звернутися зі скаргою до головного лікаря медзакладу. Якщо так вирішити проблему не вдається – до місцевого департаменту охорони здоровʼя. Якщо і це не допоможе – варто звернутися зі скаргою до НСЗУ.

За пакетами з реабілітаційних послуг від початку 2024 року зафіксовано 33 скарги. Найбільша кількість скарг (7) – у Дніпропетровській області. Також скарги фіксували у Львівській, Вінницькій, Одеській, Житомирській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях, й у місті Київ.

Зокрема, у лютому 2024 року пацієнт подав скаргу на Микулинецьку обласну фізіотерапевтичну лікарню реабілітації щодо вимагання коштів за надання послуг. У результаті розгляду скарги кошти пацієнту повернули. У медзакладі VoxCheck повідомили, що схема лікування пацієнта включала пелоїдотерапію (застосування лікувальних грязей), а це не входить до стандартного переліку пакету послуг з реабілітації, які оплачує НСЗУ. Після роз'яснень пацієнт відмовився від додаткових процедур, і йому повернули кошти.

Подати скаргу до НСЗУ можна кількома способами:

Залишити через електронну форму на сайті НСЗУ в розділі "Громадянам": https://cutt.ly/hewPO7gU. За безплатним номером контакт-центру 16-77. Оператор гарячої лінії зафіксує скаргу та допоможе оформити звернення. Надіслати офіційний лист на електронну пошту: info@nszu.gov.ua. Надіслати лист на поштову адресу НСЗУ: проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073. Написати звернення на особистому прийомі громадян.

У скарзі варто зазначити ПІБ пацієнта, дату народження та контакти для зв’язку, якомога більше деталей щодо події: дату, суму коштів, яку витратили чи вимагали, копії чеків (за наявності), а також ПІБ та посаду лікаря, який вимагав кошти чи відмовлявся надати послугу.

Реабілітація є складним процесом, який потребує індивідуального підходу. Натомість корупція підриває доступність цих послуг, потреба в яких лише зростає в умовах війни. Скарги – це один з інструментів протидії корупції в медичній сфері. Вони допомагають підвищити прозорість та підзвітність у медичній системі. І сприяють тому, щоб пацієнти отримували необхідну допомогу на законних підставах.