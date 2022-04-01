Міністр розповів, як це вплине на ціни та забезпечення медикаментами.

Медична система України перейшла на військові рейки, щоб українці не потерпали від відсутності медичних препаратів та підвищення цін.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Сьогодні забезпеченість закладів охорони здоров’я відбувається з декількох джерел. Першочергова потреба закрита у всіх закладах і лікарнях, які надають медичну допомогу хворим як після поранень, так і після політравми, а також і тим хворим, які отримували медичну допомогу і в мирний час, зокрема з хронічними і онкологічними хворобами. Водночас ми працюємо над тим, щоб збільшити кількість і постачання лікарських засобів, є кошти в державному бюджеті, є кошти в програмі медичних гарантій, програма "Доступні ліки" також працює. Нам досить гарно допомагають наші міжнародні партнери і роблять поставки медикаментів у вигляді гуманітарних вантажів, які відразу перерозподіляються по закладах з найбільш критичною потребою", - сказав Ляшко.

Також він зазначив, що окремо сформовані пакети медичних препаратів, які у разі відкриття гуманітарних конвоїв передаються на ті території, де окупанти не дозволяють довозити звичайними логістичними маршрутами.

Відповідаючи на питання щодо дефіциту певних медичних препаратів у деяких аптеках через війну в країні та проблеми з логістикою, Ляшко запевнив, що ці питання вже вирішуються.

"Стосовно цін в аптеках – прийнято постановою Кабміну визначений перелік товарів і певних медикаментів, за якими встановлений щоденний моніторинг цін. Державна служба лікарських засобів забезпечує цей моніторинг. Вчора провели нараду з аптечною мережею, найбільшими дистриб'юторами та вітчизняними виробниками. Оцінювали, яка динаміка зростання цін, що на неї впливає. Виробники нас запевняють, що підстав для подорожчання цін у березні не було, у квітні будемо переглядати - оскільки є питання ціни на газ та питання логістики. Будемо дивитись і контролювати, щоб не було зростання на лікарські препарати, які входять до Національного переліку лікарських засобів", - сказав міністр.

Також Ляшко повідомив, що з 24 лютого в Україні було обстріляно 274 лікарні, 13 знищено повністю – вони відновленню не підлягають, 70 швидких вже виведено з ладу обстрілами і мінами, 6 медичних працівників вбито, 20 зараз тяжко поранені.

"Це все наслідки війни, але, попри це, медичні заклади працюють, всі, хто потребує медичної допомоги, може її отримати, необхідні медичні вироби та медичні засоби закуповуються. Також, медична аптечна сфера повністю вже вийшла на роботу - аптеки працюють, де це можливо", - зазначив міністр.

Нагадаємо, на польсько-українському кордоні на шляху до Львова відкрили перший польовий госпіталь. Медична допомога надаватиметься безоплатно усім, хто цього потребуватиме.

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