Серед причин можливого подорожчання ліків – коливання курсу валют та інфляція.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький попереджає про можливе підвищення цін на медпрепарати внаслідок коливання курсу валют та інфляції.

Про це він написав у Facebook.

"Українська фармацевтична промисловість залежна від імпорту: близько 90% діючих речовин для медпрепаратів закуповуються за кордоном. На вартість ліків впливають коливання курсу валют та інфляція", – зазначив Радуцький.

Водночас, за його словами, значного подорожчання препаратів найближчим часом не очікується. Можливе незначне коливання цін, що напряму пов’язане з інфляцією.

Також Радуцький зазначив, що аптечні мережі потребують кредитування від уряду для закупівлі медпрепаратів.

Так, в умовах війни дистриб’ютори вимагають передоплату за ліки, аптечним мережам потрібні оборотні кошти, а для цього – кредитування.

Радуцький нагадав, що тиждень тому уряд затвердив кредитування аграріїв під 0% для посівної кампанії і зазначив, що потрібно ввести механізми підтримки й аптечних мереж, які продовжують працювати під час війни.

Також він нагадав, що у перші дні війни внаслідок евакуації значної кількості працівників аптек до Західної України склалася ситуація, коли в аптечних мережах не було кому працювати. Зокрема, у Києві з 1,7 тис. аптек були відкриті лише 200.

Щоб виправити ситуацію, уряд дозволив залучати до роботи в аптеках студентів медичних та фармацевтичних спеціальностей, працювати в аптеках біля дому. Наразі у столиці працює 500-600 аптек, загалом по країні з 27 тис. аптек працюють близько 12 тис.

Як раніше повідомляв УНІАН, раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розказав про наслідки атак РФ на систему охорони здоров'я України.