У другому випадку матір подарувала нирки 27-річному сину, який останні 9 років був на гемодіалізі.

У Херсоні провели дві родинні трансплантації нирок. Сестра віддала нирку брату, а матір подарувала органи своєму сину.

Про це повідомляється на сторінці КНП "Херсонської обласної клінічної лікарні" у Facebook.

Дві родинні трансплантації провели 15 грудня. Операції виконували дві трансплантаційні бригади лікарів з Київської обласної клінічної лікарні та Херсонської обласної клінічної лікарні.

Так, рідна сестра віддала своєму брату, який мешкає у Херсонській області, нирку. А матір подарувала нирки 27-річному сину, який живе у Херсоні та останні 9 років перебував на гемодіалізі.

Читайте такожУ Львові зробили унікальну операцію: 15-річному хлопцеві пересадили нирку, донором стала його бабуся (фото)"Наразі пацієнти вже перебувають в трансплантаційному центрі. Післяопераційний період проходить планово", - додали у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що пацієнту в США вперше у світі пересадили серце свині. Чи увінчається пересадка успіхом, до цього часу остаточно незрозуміло.

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