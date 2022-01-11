Чи увінчається пересадка успіхом, до сих пір остаточно неясно.

Американські хірурги провели першу в світі експериментальну операцію, в ході якої пацієнту було пересаджено генетично модифіковане серце свині.

Лікарі кажуть, що це єдиний шанс Девіда Беннета на виживання - без пересадки його б чекала неминуча смерть, пише Бі-бі-сі.

За словами хірургів, операція, яка тривала сім годин, була зроблена Беннету три дні тому, і зараз його стан залишається хорошим. Хірург Бартлі Гріффіт зазначив, що зараз лікарі "діють з усією обережністю" і уважно стежать за станом пацієнта.

"Для мене вибір був між смертю і цією пересадкою, - сказав 57-річний Беннет напередодні операції. - Я розумію, що моя доля абсолютно невідома, але для мене це останній шанс".

Разом з тим, Беннет сподівається, що тепер зможе продовжувати звичайне життя. До операції він протягом шести тижнів був прикутий до лікарняного ліжка через смертельне серцеве захворювання. Його виживання забезпечувалося тільки завдяки медичній апаратурі. "Дуже хочу встати з ліжка, коли прийду в себе", - сказав він минулого четверга.

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Син Беннета сказав, що зараз їхня сім'я "опинилася в невідомості". "Він розуміє, наскільки велике значення того, що було зроблено, усвідомлює, яке це велике досягнення", - сказав він про свого батька.

Фахівці з Медичного центру Університету Меріленда отримали від влади спеціальний дозвіл на операцію, пояснивши, що без неї пацієнт помре. Чи увінчається пересадка успіхом, до сих пір остаточно неясно.

Для хірургів операція стала результатом багаторічних досліджень. Вони сподіваються, що їхній успіх допоможе порятунку життів безлічі людей по всьому світу. У своїй заяві університет Меріленда цитує хірурга Бартлі Гріффіта, за словами якого операція покликана "наблизити вирішення кризи з нестачею донорських органів".

За даними сайту OrganDonor.gov, тільки в США пересадки донорських органів чекають близько 100 тис. осіб, і 17 пацієнтів в день помирають через їх брак.

Пересадка органів тварин людям

Вчені вже давно обговорюють можливість трансплантації органів тварин людям, тобто ксенотрансплантацію. У кардіохірургії вже повсюдно використовується пересадка людині деяких частин свинячого серця, зокрема, серцевих клапанів.

У жовтні 2021 року хірурги в Нью-Йорку повідомили, що провели успішну пересадку людині свинячої нирки: на той момент це була найбільш складна операція такого роду в історії. Однак у пацієнта, якому пересадили цю нирку, настала смерть головного мозку, і надій на його одужання не було.