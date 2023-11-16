Існуюча динаміка захворювання не вказує на спалах, кажуть вони.

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що існуюча на цей час динаміка захворювання на скарлатину у Києві не вказує на спалах.

Про це йдеться у оприлюдненому коментарі МОЗ. Як зазначається, загалом за 10 місяців цього року у столиці було зареєстровано 375 випадків скарлатини. З них 372 випадки — серед дітей до 17 років. Найбільше — серед дітей, які відвідують дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади.

"Поодинокі випадки були зареєстровані у різних групах та класах та є характерними серед захворювань, які щороку реєструють на території країни. Протиепідемічні заходи у школах посилено. Фахівці столичного ЦКПХ провели епідрозслідування випадків: зокрема, огляд кола контактних осіб та інформування навчальних закладів щодо протиепідемічних заходів. Наразі динаміка захворювання не вказує на спалах", - запевняють у МОЗ.

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Звертається увага, що наприклад, у 2019 році у столиці було зафіксовано 1996 випадків скарлатини. У 2020 році - 656 випадків.

Медики зазначають, що у країнах з помірно холодним і вологим кліматом, як в Україні, випадки захворювання здебільшого реєструють восени і взимку. На скарлатину найчастіше хворіють діти віком 1–9 років. Шлях інфікування — повітряно-краплинний. Щеплення проти скарлатини немає, але після того як людина перехворіє, виробляється імунітет.

Захворювання може мати легкий, середній чи важкий перебіг. За легкої форми симптоми інтоксикації організму слабо виражені, блювота відсутня, ангіна. У разі важкої форми початок хвороби супроводжує висока температура, блювота, інколи діарея. Можливі запаморочення, набряк мозку і навіть розвиток коми.

Профілактика поширення хвороби полягає у ранньому виявленні та ізоляції хворого. Пацієнтам, хворим на скарлатину, призначають курс антибіотиків. Якщо антибіотик не призначався, ізоляція має тривати протягом 21 дня.

Що писали про спалах скарлатини

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада одне із ЗМІ з посиланням на шкільні чати інформувало, що у Києві спалах скарлатини.

Повідомлялося, що у зв’язку з ним низка шкіл оголосили про запровадження карантину або перехід на дистанційну форму навчання.

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