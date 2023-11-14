Щеплення від скарлатини немає – імунітет виробляється після хвороби.

У Києві зафіксовано спалах скарлатини. Низка шкіл оголосили про запровадження карантину або перехід на дистанційну форму навчання.

Про це повідомляє "Главком". Зазначається, що МОЗ офіційно не коментував спалах інфекції у столиці.

Тим часом у шкільних чатах зʼявляються повідомлення про перехід дітей на "дистанційку":

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Скарлантина: симптоми та шляхи передачі

Скарлатина – гостре інфекційне захворювання, яке має інкубаційний період 1-12 днів. Проте у деяких випадках хвороба може розвиватися швидше – від двох до семи днів.

Перші симптоми зʼявляються раптово. На початку захворювання фіксується ангіна, а на язику зʼявляється біле нашарування, яке тримається два три дні. Потім язик набуває яскраво-малинового кольору. Головна ознака скарлатини – характерний висип, який може зʼявитися на другий чи третій день хвороби. Він концентрується на згинах кінцівок, шії, бічній поверхні тулуба, природних складках тіла та животі.

Хвороба може викликати ускладнення, тож рання діагностика може їм запобігти.

Відомо, що здебільшого скарлатина передається повітряно-крапельним шляхом. Проте часто фіксувалися випадки передачі інфекції контактно-побутовим шляхом через речі та іграшки.

Щеплення від скарлатини немає. Організм виробляє імунітет до інфекції тільки після перенесення хвороби.

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