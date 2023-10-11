Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів стає невиліковним – 100% хворих людей помирають.

Сказ – вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб людини.

Як розповіли у МОЗ, вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів стає невиліковним – 100% хворих людей помирають.

"Захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або обслинить інфікована тварина. Водночас через кров чи сечу тварин сказ не передається", - зазначили у міністерстві.

Відео дня

Там розповіли, що робити, якщо вкусила чи подряпала тварина, або на шкіру, чи слизову потрапила її слина.

ретельно (щонайменше упродовж 10 хвилин) промивайте місце ураження проточною водою з господарським милом;

якнайшвидше зверніться до травмпункту по медичну допомогу для проведення у разі потреби щеплення антирабічною вакциною.

У МОЗ зазначили, що про "40 уколів в живіт" не йдеться - зазвичай графік вакцинації складається з 5 щеплень: 0-й день (день звернення до лікаря), а потім у третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий дні.

Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків. Вона ефективна у разі початку курсу не пізніше 14-го дня з моменту укусу чи обслинення.

"В кожній області є антирабічна вакцина, вона є якісною й безоплатною, тож пацієнт не має платити за таку вакцинацію", - підкреслили у МОЗ.

Симптоми сказу

Сказ - небезпечне вірусне інфекційне захворювання, що передається людині під час укусу або контакту із слиною хворої тварини. Однією з основних ознак розвитку захворювання є водобоязнь, утруднення під час ковтання рідини, поява судом при спробі пити воду. З моменту появи ознак і симптомів хвороби сказ стає смертельним.

Перші симптоми сказу схожі з симптомами грипу, включаючи підвищену температуру, головний біль і втому. Потім хвороба поширюється на дихальну систему, шлунково-кишковий тракт та/або центральну нервову систему.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, собаки є основними носіями сказу і винуватцями більшості випадків смерті людей від сказу в усьому світі . Від 30% до 60% жертв укусів собак - діти віком до 15 років.

Вас також можуть зацікавити новини: