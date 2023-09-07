Дослідники навели приклад, що в 2019 році в цій віковій категорії зареєстровано 3,26 млн випадків захворювання на рак, що на 79% більше, ніж в 1990 році.

Починаючи з 1990 року, в світі кількість ракових хворих у віці до 50 років різко зросла.

Такий висновок зробили дослідники з Китаю, США і Великобританії. Вчені підкреслили, що мається на увазі захворюваність, а не зростання смертності, пише Bmjoncology.

Дослідники навели приклад, що в 2019 році в цій віковій категорії зареєстровано 3,26 млн випадків захворювання на рак, що на 79% більше, ніж в 1990 році. При цьому експерти попередили, що передчасні висновки робити не варто, оскільки в дослідженні вони не враховували зростання чисельності населення, яке за цей час склало 40%, також не враховувалося те, що за 30 років серйозно покращилися методи діагностики раку.

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Однак, дослідження з'ясувало, що зайва вага, надмірне споживання червоного м'яса і солі, а також відсутність фізичних вправ і генетична схильність сприяють зростанню онкологічних захворювань у людей у віці від 14 до 49 років.

Також вчені виділили найпоширеніші види раку. Як і раніше, ними залишаються рак травної системи, шкіри і грудей.

Від онкологічних захворювань у 2019 році померли понад мільйон людей у віці до 50 років. Як з'ясували вчені, це на 25% більше, ніж 30 років тому, але якщо брати до уваги приріст населення на планеті, то по суті смертність від раку знизилася.

Дослідники визнали, що дана тема вимагає подальших досліджень, але вже зараз зрозуміло, що необхідно покращувати діагностику і вживати превентивних заходів, щоб не допускати захворювань у порівняно молодих людей.

Онкологічні захворювання

Підступність раку полягає в тому, що його важко виявити на ранніх стадіях, коли лікування може принести користь. Здебільшого онколог ставить діагноз, коли хвороба вже дійшла до третьої-четвертої стадії, а організму завдано істотної шкоди.

Також ускладнює завдання те, що існує кілька десятків видів раку. В даний час науковці розробляють препарати від онкології. Вони хочуть зробити універсальні ліки, які могли б перемогти всі види раку.

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