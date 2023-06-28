Сироп був виготовлений з промислового пропіленгліколю, який використовують в рідких мийних засобах.

Індійський фармвиробник Marion Biotech використовував токсичний промисловий інгредієнт пропіленгліколь для випуску дитячих сиропів від кашлю.

Як повідомив Reuters з посиланням на два власних джерела, компанія-продавець пропіленгліколю "торгувала лише промисловими матеріалами". "Ми не знали, що Marion використовувала його для виготовлення сиропів від кашлю. Нам не повідомляють, де використовується наш матеріал", – зазначили у компанії.

Згідно з індійськими законами щодо ліків і косметики, виробники несуть відповідальність за безпечність інгредієнтів, які вони використовують для виготовлення своєї продукції.

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Видання зазначило, що сироп був виготовлений з промислового пропіленгліколю, який використовують в рідких мийних засобах, антифризах, фарбах та для підвищення ефективності пестицидів.

Про те, що препарат отруйний заявили в Узбекистані за результатам дослідження. У сиропах Амбронол и ДОК-1 Макс виявили неприпустиму кількість токсинів діетиленгліколю та етиленгліколю, які не призначені для споживання.

Видання зазначило, що випробування, проведені в січні індійською державною лабораторією, показали, що 22 зразки сиропів, виготовлених Marion Biotech, були "фальсифікованими та підробленими". Влада анулювала ліцензію фармкомпанії у березні.

Загибель дітей від сиропу

Виявилось, що вперше зв'язок між смертями дітей і ліками виявили в жовтні 2022 року. Загалом через сироп загинуло близько 300 дітей по всьому світу.

Загибель дітей після споживання препарату викликало міжнародне розслідування ланцюжка постачань. Тоді Всесвітня організація охорони здоров'я розіслала попередження про чотири небехпечних сиропи від кашлю для дітей індійського виробництва.

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