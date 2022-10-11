У КМДА запевнили, що всі медичні заклади столиці працюють.

Жителям Києва рекомендували відмовитися від планових візитів до лікарні. Прохання пов'язане в масованим ракетним ударом росіян по Україні.

Про це повідомила прес-служба КМДА.

За словами директора Департаменту охорони здоров'я Києва Валентини Гінзбург, всі медичні установи столиці працюють і "швидкі" безвідмовно виїжджають до хворих. Крім того, працюють кабінети невідкладної медичної допомоги в кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги.

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"У разі оголошення повітряної тривоги медичний персонал амбулаторних закладів, а також знаходяться в будівлі пацієнти повинні перейти в укриття. Будь-які неекстрені медичні маніпуляції припиняються. Тож велике прохання до киян: відтермінуйте плановий візит до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Не треба зайвий раз наражатися на небезпеку. Що стосується екстрених випадків-всю необхідну допомогу кожен киянин отримає вчасно і в повному обсязі", – заявила Гінзбург.

Вона вказала, під час повітряних тривог мами приводять дітей на масаж, на огляд до педіатра, а літні люди йдуть вимірювати тиск.

Ракетний удар по Україні - що відомо

10 жовтня окупанти завдали понад 84 ракетні та авіаційні удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях. Всього Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них були знищені.

11 жовтня ракетні атаки продовжилися: в небі над різними областями України знищено мінімум 18 російських ракет. Про вибухи повідомляли в Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Рівненській, Кіровоградській, Львівській та Київській областях.

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