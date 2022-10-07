У ВООЗ вказали назви цих препаратів і зазначили, що в Гамбії після їх вживання померли десятки дітей.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) опублікувала попередження щодо чотирьох сиропів від кашлю та застуди індійського виробництва.

Їх застосування потенційно пов’язують з гострими ураженнями нирок та смертю 66 дітей в африканській країні Гамбії, повідомило британське видання The Guardian з посиланням на заяву голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса.

У ВООЗ уточнили, що препарати виготовила індійська компанія Maiden Pharmaceuticals, яка не надала гарантій щодо їхньої безпеки. Мова йде про пероральний розчин прометазину, дитячий сироп від кашлю Kofexmalin, дитячий сироп від кашлю Makoff і сироп від застуди Magrip N.

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На сьогодні виробник не надав ВООЗ гарантій щодо безпеки та якості цих продуктів, а лабораторний аналіз зразків підтверджує, що вони містять неприпустимі кількості діетиленгліколю та етиленгліколю. Ці речовини токсичні для людей і можуть бути смертельними.

Токсичний ефект може супроводжуватися болем у животі, блювотою, діареєю, неможливістю сечовипускання, головним болем, зміною психічного стану та гострим ураженням нирок, яке може призвести до смерті.

Інформація, отримана ВООЗ від Індійської центральної організації стандартного контролю за ліками, свідчить про те, що виробник постачав згадані препарати лише до Гамбії, але, як зазначаэться в заяві, "можливо, вони були поширені через неофіційні ринки в інші країни або регіони".

Гебреєсус закликав до обережності, звернувшись до всіх країн з проханням працювати над "виявленням і видаленням цих препаратів з обігу, щоб запобігти подальшій шкоді пацієнтам".

Про ситуацію стало відомо після того, як наприкінці липня медичні органи в Гамбії виявили збільшення випадків гострого ураження нирок серед дітей віком до пʼяти років. Відтоді уряд країни призупинив використання всіх сиропів із парацетамолом і закликав людей використовувати замість них таблетки.

Інші попередження ВООЗ

У світі зафіксували 920 випадків гострого гепатиту невідомого типу. Ним заразилися діти. За даними ВООЗ, у 33 країнах зафіксовано 920 ймовірних випадків зараження гострим гепатитом у дітей.

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