Вчені дійшли до висновку, що вірус віспи мавп циркулює серед людей з 2018 року.

Спалах мавпячої віспи не є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, повідомляє CNN.

"Зараз подія не є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, яка має міжнародне значення, що є вищим рівнем попередження, яке ВООЗ може видати", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим Гебрейесус закликав до посилення спостереження за мавпячою віспою.

ВООЗ визначає надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, що має міжнародне значення, як "надзвичайна подія", яка є "ризиком для суспільної охорони здоров'я для інших держав внаслідок міжнародного поширення хвороби" і "потенційно вимагає скоординованих міжнародних дій у відповідь".

Віспа мавп:

Віспа мавп - вірус з дволанцюговою ДНК. Такі віруси можуть виправляти свої помилки при відтворенні генетичного матеріалу, але вони менш схильні до мутацій.

Станом на 6 червня 2022 року випадки зараження виявлені у 27 країнах. Вже 10 червня у Польщі підтвердили перший випадок інфікування віспи мавп. Пацієнт перебував на ізоляції в лікарні, з ним провели епідеміологічне опитування.

Вчені дійшли до висновку, що вірус віспи мавп циркулює серед людей з 2018 року. Виявлено дві версії мавпячої віспи серед пацієнтів у США.

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