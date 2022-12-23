За даними ЗМІ, дослідження показали, що багато популярних препаратів від застуди насправді не полегшують симптомів захворювання.

Лікарі в США вимагають зняти з продажу "Терафлю" та інші популярні ліки, які полегшують симптоми застуди через неефективність. Ппро це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Як повідомляється, дослідження показали, що деякі з найбільш широко вживаних протинабрякових засобів не працюють. Саме це і спонукало лікарів і дослідників закликати до припинення продажів цих препаратів.

За даними видання, "Терафлю", "Бенадрил" й "Тайленол", які останнім часом приймають все більше людей, входять до переліку десятків безрецептурних таблеток, сиропів і рідин. У їх складі є інгредієнт під назвою фенілефрин для усунення закладеності носа. Інгредієнт виявився безпечним, однак чотири дослідження показали, що ліки не зменшують закладеність носа.

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Посилаючись на результати досліджень, лікарі та фармацевти заявили, що ці таблетки не повинні продаватися.

Оборот ліків в Україні

Нагадаємо, цього літа Верховна Рада вирішила посилити відповідальність за неякісні ліки в Україні. Зокрема, Рада прийняла закон Про лікарські засоби. Документ передбачає встановити контроль за виготовленням, реєстрацією, обігом ліків та посилити відповідальність за неякісну продукцію.

Тим часом дослідження показало, що українці почали менше витрачати на їжу і більше - на ліки. Зокрема, витрати на ліки і Ммедичні товари в серпні зросли на 4%.

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