На 4% зменшилися витрати українців на купівлю електроніки та побутової техніки.

У серпні витрати українців на продукти харчування і паливо зменшилися, водночас збільшилися витрати на ліки, промислові товари та кафе і ресторани.

Про це повідомила прес-служба "ПриватБанку".

"У серпні українці менше витрачали на продукти - в порівнянні з липнем обсяги оплат картками в продуктових магазинах впав на 4%. Втім, частка витрат на їжу в загальних карткових витратах становить понад 45%. Майже на 10% зменшилися обсяги безготівкових витрат на паливо. На 4% зменшилися витрати українців на купівлю електроніки та побутової техніки", - йдеться в повідомленні.

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Разом з тим витрати на ліки та медичні товари в серпні зросли на 4%. Також українці на 3% більше витрачали на промислові товари, одяг і взуття, і на 2,3% більше - на кафе і ресторани.

Що стосується в цілому безготівкових оплат, то обсяги оплат картками в малому бізнесі продовжує зростати вже четвертий місяць поспіль - у серпні малий бізнес і підприємці продали товарів і послуг безготівкою на 2,1% більше, ніж у липні. Безготівковий товарообіг в національних торгових мережах За останній місяць виріс на 1,8%.

За даними статистики "Приватбанку", оплати покупок банківськими картами в мережі POS-терміналів банку в серпні в порівнянні з липнем зросли на 5,5%.

Війна в Україні та держбюджет:

29 липня 2022 року стало відомо про те, що НБУ планує припинити "друкувати гроші" для держбюджет у 2024 році.

3 серпня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету.

15 серпня через війну в Україні збільшили видатки держбюджету.

За даними радника президента України з економічних питань Олега Устенка, річний дефіцит держбюджету в умовах продовження війни досягне наприкінці 2022 року 50 млрд доларів, або близько 30-35% ВВП.

За січень-серпень 2022 року державний бюджет був виконаний з дефіцитом в сумі 416,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд – в сумі 418,1 млрд грн проти запланованого розкладом загального фонду на січень-серпень 2022 року дефіциту в сумі 864,2 млрд грн. У серпні фактичний дефіцит державного бюджету склав 5,4 млрд грн

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