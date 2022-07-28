Проект закону щодо лікарських засобів підтримали 254 нардепи.

Верховна Рада ухвалила закон про лікарські засоби.

Про це у Telegram повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

За його словами, 254 депутатів на сьогоднішньому пленарному засіданні підтримали в цілому законопроект "Про лікарські засоби" (№5547).

Документом передбачено встановити контроль за виготовленням, реєстрацією, обігом ліків та посилити відповідальність за неякісну продукцію.

Нагадаємо, 9 вересня 2021 року ВР ухвалила цей законопроект в першому читанні.

8 липня 2022 року ВР направила законопроект на повторне друге читання.

Під час підготовки законопроекту до повторного другого читання у ньому змінили термін набуття чинності. Якщо раніше документ мав набути чинності через 2,5 роки, то тепер через 2,5 роки після закінчення воєнного стану.

Законопроектом пропонувалося закріпити на рівні закону широкий перелік термінів з метою їх уніфікації у національному законодавстві та адаптації до законодавства Європейського Союзу. Також передбачається розділити функції формування та реалізації політики у сфері лікарських засобів та закріпити перерозподіл повноважень органів виконавчої влади у сфері обігу лікарських засобів з метою усунення дублювання функцій цих органів.

У законопроекті, зокрема, містяться особливі вимоги та процедури щодо ліцензування у сфері виробництва та імпорту, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Окремий розділ законопроекту присвячено правилам рекламування лікарських засобів. Встановлено, що призначення лікарських засобів здійснюється об’єктивно, без впливу прямих і непрямих фінансових стимулів; безоплатні зразки лікарських засобів надаються з дотриманням публічних обмежень і лише для ознайомлення з новими препаратами, одержання досвіду їх використання; забезпечується вільний доступ до незалежних і об’єктивних джерел інформації про лікарські засоби, що представлені на ринку.

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