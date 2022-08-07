79-річний Байден вперше отримав позитивний результат на COVID-19 21 липня, а через кілька днів – негативний.

Президент США Джо Байден отримав негативний результат тесту на COVID-19 після двох позитивних тестів за останні тижні.

Про це повідомив Білий дім 6 серпня, передає Радіо Свобода.

Лікар Білого дому Доктор Кевін о'Коннор назвав ситуацію рідкісним випадком відкату після лікування противірусним препаратом Paxlovid.

"Президент продовжує почуватися дуже добре. Сьогодні вранці його тест на антиген SARS-CoV–2 був негативним", - зазначив лікар.

За словами о'Коннора, Байден залишатиметься в ізоляції, поки ще й другий тест не підтвердить негативний результат.

Джо Байден і COVID-19:

21 липня 2022 року Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Як зазначила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, президент повністю вакцинований і двічі ревакцинований, і відчував дуже легкі симптоми. Він перебував в ізоляції в Білому домі та продовжував виконувати обов'язки протягом цього часу.

28 липня Байден отримав негативний тест на COVID-19.

31 липня 2022 року у президента США Джо Байдена COVID-тест знову виявився позитивним.

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