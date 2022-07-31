Білий дім повідомив про повторний позитивний тест президента США на коронавірус.

У президента США Джо Байдена COVID-тест знову виявився позитивним.

Про це повідомив лікар глави держави Кевін О'Коннор, пише "Голос Америки".

За словами лікаря, при цьому у президента немає ніяких симптомів, і він почувається "цілком добре".

Байден, у якого 9 днів тому вперше було діагностовано коронавірус, знову поміщений в ізоляцію. О'Коннор пояснив, що позитивний тест президента є так званим "рикошетним" результатом, який відчувають деякі пацієнти, які перенесли COVID-19.

Лікар розповів, що у 79-річного Байдена протягом останніх чотирьох днів тести на коронавірус були негативними. Лікар не має планів відновлювати лікування, враховуючи відсутність симптомів.

Байден написав у Twitter про свій повторний позитивний випадок, зазначивши, що подібне може трапитися з "невеликою меншістю людей".

"У мене немає симптомів, але я збираюся ізолювати себе для безпеки всіх оточуючих. Я все ще працюю і скоро повернусь", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Як зазначила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, президент повністю вакцинований і двічі ревакцинований, і відчував дуже легкі симптоми. Він перебував в ізоляції в Білому домі та продовжував виконувати обов’язки протягом цього часу.

А 28 липня Байден отримав негативний тест на COVID-19.

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