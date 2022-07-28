Білий Дім оприлюднив відповідний лист лікаря.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, який останні дні перебував у самоізоляції, отримав негативний тест на COVID-19.

Білий Дім оприлюднив відповідний лист лікаря Кевіна О’Коннора щодо результатів аналізу президента.

Згідно із документом, у президента немає температури, симптоми захворювання майже повністю зникли.

Зазначається, що 26 липня вранці та ввечері були зроблені тести. Які показали однаковий- негативний результат.

Зважаючи на це президент відмінить заходи строгої ізоляції, але продовжуватиме носити маску протягом 10 повних днів, перебуваючи поруч з іншими людьми.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня на офіційному сайті Білого дому було оприлюднено повідомлення, що вранці президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Як зазначила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, президент повністю вакцинований і двічі ревакцинований, і відчував дуже легкі симптоми. Він перебував в ізоляції в Білому домі та продовжував повністю виконувати всі свої обов’язки протягом цього часу.

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