США не надаватимуть Україні ракети ATACMS дальністю 300 км для РСЗВ HIMARS.
Про це заявив помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на форумі з безпеки Аспенського інституту.
"Є певні речі, які, за словами президента США Джо Байдена, він не готовий передавати, до них відносяться ракети великої дальності ATACMS, дальність яких становить 300 км", - сказав Салліван.
Він зазначив, що позиція Байдена полягає в тому, що "хоча ключова мета Сполучених Штатів - зробити все необхідне для підтримки і захисту України, ще однією важливою метою є не допустити обставин, за яких ми б рухалися в напрямку Третьої світової війни".
При цьому Салліван не вважає, що США надають Україні недостатньо озброєння, але з розумінням ставиться до закликів української влади давати більше зброї і якомога швидше.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Пентагоні заявляли, що поставки далекобійних снарядів з дальністю ураження 300 км залежать від багатьох факторів.
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