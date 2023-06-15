Лікарі зазначили, що операція була важка, оскільки був великий ризик втрати крові.

В Чернівецькій обласній лікарні чоловіку зробили нову щелепу з його ж ребра. Частину щелепи той втратив внаслідок травми і не міг нормально їсти та розмовляти.

Хірурги-стоматологи та торакальні хірурги провели складу операцію і допомогли буковинцю відновити втрачену частину щелепи, пише видання zaxid.net. Операцію лікарі проводили у два етапи: спочатку торакальні хірурги вилучили п'яте ліве ребро чоловіка, а після того хірург-стоматолог змоделював з нього імплант й встановив на місце відсутньої частини ділянки нижньої щелепи. Нову частину кістки зафіксували пластиною та гвинтами.

Лікарі зазначили, що операція була важка, оскільки був великий ризик втрати крові.

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"Для нижньої щелепи потрібен був фрагмент кістки не менше 7 см. Найбільш оптимальним для імплантації було ребро", – розповів начальник підрозділу торакальної хірургії Василь Яцків.

"Негативних наслідків вдалось уникнути і після операції пацієнт почувається нормально. Після того, як імплантована кістка приживеться, чоловіку можна провести пластику, встановити зубні імпланти", – додав хірург-стоматолог Микола Токар.

Чудеса хірургії в Україні

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