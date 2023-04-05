Однорічний хлопчик дістав опіки 25% шкіри, яка місцями була настільки уражена, що вже не могла відновитися самостійно.

В Україні вперше пересадили шкіру від посмертного донора дитині.

"Однорічний Андрійко став першою дитиною в Україні, якій пересадили шкіру від посмертного донора. Малий потягнув чайник за дріт і перелив на себе кип’яток. Андрійко дістав опіки 25% шкіри: підборіддя, шиї та грудної клітки. Медикам вдалося стабілізувати дитину, однак шкіра хлопчика місцями була настільки уражена опіками, що вже не могла відновитися самостійно", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що для лікування дитини опікові хірурги вирішили застосувати революційний для України підхід - пересадити шкіру від посмертного донора.

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"До цього кроку в медзакладі готувалися кілька років. На базі одного із найбільших опікових центрів створили перший в західних регіонах України Банк шкіри. Це стало можливим в тому числі завдяки минулорічним змінам до закону про трансплантацію", - пояснили в МОЗ.

У міністерстві також наголосили, що створення Банків шкіри зараз актуальне як ніколи, адже опіки – одна із найчастіших причин травматизації військових та цивільних під час війни.

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15 березня в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" заявили, що протезували першу дитину, яка залишилася без ноги через російський обстріл.

6-річна Марина з Херсонщини 10 місяців проходила лікування та реабілітацію після поранення, яке отримала на початку травня 2022 року: в її будинок влучив снаряд, спричинивши дитині тяжкі травми ніг.

У лікарні Кривого Рогу їй ампутували ніжку вище коліна, але врятували життя.

Марина стала першою дитиною, яка була протезована в Україні. Протез для Марини удосконалили та зробили косметичним - подібним до справжньої ноги.