Чоловік кілька років жив на горищі батьківської хати, і його ноги зігнулися під кутом 90 градусів.

Львівським медикам вдалося повернути до нормального життя 57-річного чоловіка, в якого не розгиналися ноги.

Про це УНІАН повідомили у Першому територіальному медичному об’єднанні Львова.

"Через хворобу ноги у 57-річного Ігоря зігнулися під кутом 90 градусів. Чоловік фізично більше не міг стояти, пересувався лише навприсядки. Випрямив він ноги лише після двох надскладних операцій, які провели хірурги 8-ї міської клінічної лікарні у Львові", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Ігор переїхав зі Львова в село та оселився на горищі батьківської хати. Приміщення було невисоким, тому під час ходьби доводилося підгинати ноги, а ще було дуже холодно.

"Він був самотнім, спав на горищі в холоді. Весь час був зігнутим, навіть коли спав, аби зігрітися, - розповідає Василь, брат Ігоря. - Так він прожив дві зими, ноги перестали розгинатися. Я привіз його до Львова, і ми вирішили зробити йому операцію. На консультації лікарі нам сказали, що потрібно різати сухожилля, нарощувати м’язи. Попередили, що операція важка, потрібно буде два місяці лежати. Тому ми відмовилися від тієї пропозиції. Я почав шукати лікарів через знайомих і вийшов на медика у Львові, професора Королюка, який робив вже подібні операції військовим із зони АТО. Хоча то були молоді пацієнти, а мій брат вже мав 57 років, кістки не ті. Він запропонував ноги вкоротити, аби сухожилля та м’язи змогли розгинатися. Я погодився".

За інформацією медиків, через складність ситуації працювати лікарям довелося уже не з м’язами та сухожиллями, які були скороченими, а з кістками. Їх на обох ногах розрізали та фіксували імплантати в положенні, що відповідає природному стану.

"Першу операцію Ігорю зробили ще до пандемії. Наступну потрібно було проводити через кілька тижнів, але карантин вніс свої корективи, коли скасували усі планові операції. Тож затягнулося усе на понад півтора року. Вдруге прооперувати Ігоря вдалося лише тепер", - додав брат.

"Усе минуло успішно. І хоча чоловік ще не бігає, але вперше за два останні роки він випрямляє ноги та робить кроки. Після реабілітації, нехай і виснажливої та довгої, Ігор зможе знову нормально ходити", - зазначили в об’єднанні.

Раніше УНІАН розповідав, як у Львові лікарі прооперували 5-річну дитину і повернули їй здатність ходити.

Крім того, львівські хірурги врятували дівчинку, в якої 7 років не відкривався рот.

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