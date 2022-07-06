Українці в Литві можуть розраховувати на деякі медичні послуги безкоштовно.

Біженці з України, які перебувають у Литві, можуть отримувати безкоштовну медичну допомогу і для цього потрібно мати тимчасове посвідчення.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України.

"У реєстраційному центрі українець отримає картку, де буде вказано персональний код електронної історії здоров'я ESI. Цей код дозволяє ідентифікувати людину для отримання медичних послуг і ліків за рецептом - його слід показувати в медичних установах і аптеках", - пояснюється в повідомленні.

Як зазначили в МОЗ, українці в Литві можуть отримати такі медичні послуги:

послуги швидкої допомоги та охорони здоров'я;

медичну реабілітацію поранених на війні;

щеплення від COVID-19.

Також, як додали в МОЗ, шукачам притулку з України Литва забезпечує такі безкоштовні медичні послуги:

невідкладна медична допомога;

огляд і медична допомога під час вагітності та пологів;

інші медичні послуги, ненадання яких може призвести до погіршення здоров'я та необхідності невідкладної медичної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня стало відомо, що у Польщі продовжать виплати в розмірі 40 злотих на людину на добу за надання житла і харчування українським біженцям, які прибули в країну після 24 лютого, і для яких ще не закінчився термін в 120 днів перебування.

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