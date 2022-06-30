Мешканці 12 областей, які постраждали внаслідок російської агресії, можуть отримати додаткову фінансову допомогу.

Міжнародні організації продовжують допомагати українцям, які опинилися в скрутному становищі через повномасштабну війну, яку розпочала Росія проти України.

Так, окрім виплат від ООН, ЮНЕСКО та інших іноземних організації, українські сім'ї з 12 областей можуть розраховувати на додаткову грошову допомогу від Естонської ради, повідомляє "Пенсійний кур'єр" у Telegram-каналі.

"У рамках програми надання багатоцільової матеріальної допомоги для підтримки українців постраждалих від війни, Естонською радою у справах біженців та Запорізьким благодійним фондом "Єдність за майбутнє", передбачається надання певних виплат", - йдеться у повідомленні.

Отримати допомогу можуть мешканці 12 областей України:

Донецької,

Дніпропетровської,

Запорізької,

Київської,

Кіровоградської,

Луганської,

Миколаївської,

Полтавської,

Сумської,

Харківської,

Черкаської

Чернігівської.

Сума допомоги становить 2220 грн на одну особу на 1 або 3 місяці (залежно від області) і надається максимум на 5 членів родини.

Допомогу надають вразливим верствам населення. Оцінку вразливості здійснює спеціальний консультант. Зокрема, у першу чергу грошова допомога надаватиметься:

родинам, які втратили годувальника внаслідок бойових дій;

родинам, які повністю втратили житло чи житло яких зазнало значних руйнувань;

людям з інвалідністю чи тяжким станом здоров’я;

одинокій матері/батьку з неповнолітніми дітьми;

родинам з новонародженими дітьми;

вагітним та жінкам, які годують новонароджених;

малозабезпеченим сім’ям з неповнолітніми дітьми;

людям похилого віку тощо.

Як отримати допомогу від Естонської ради

Зателефонувати до кол-центру за номером: 0-800-334-056 (працює щодняз 9.00 до 19.00) і ввести цифру, відповідно до області проживання:

Донецька, Запорізька, Кіровоградська та Чернігівська; Київська, Миколаївська, Полтавська та Херсонська; Житомирська, Одеська, Сумська та Черкаська; Дніпропетровська, Луганська та Харківська.

Протягом дзвінка консультант здійснить оцінку вразливості і якщо людина відповідає умовам, він введе номер її мобільного в базу даних. Тільки після підтвердження від консультанта можна перейти до наступного кроку.

Після затвердження консультантом та введення номеру до бази даних потрібно заповнити онлайн-заявку за посиланням.

Чекаєте на розгляд заявки. Консультант може додатково зателефонувати, аби уточнити інформацію та поставити додаткові питання.

Після фінального підтвердження кошти перекажуть на вказаний банківський рахунок. Статус заявки можна перевірити за посиланням.

Раніше УНІАН писав, що українці можуть отримати грошову допомогу від криптобіржі: в Мінцифри повідомили деталі.

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