Українські біженці, які приїдуть до Польщі у липні, також будуть отримувати допомогу.

У Польщі продовжать виплати у розмірі 40 злотих на особу на добу за надання житла та харчування українським біженцям, що прибули до країни після 24 лютого і для них ще не збіг термін у 120 днів перебування.

Таке пояснення дав Павел Шефернакер, віце-міністр внутрішніх справ і урядовий уповноважений у справах біженців з України. Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Більше того, для біженців, які приїдуть до Польщі у липні, виплати теж зберігаються протягом 120 днів з моменту перетину кордону. Тобто, якщо біженець прибув до Польщі в липні, цей період буде рахуватися з липня.

Також продовжать термін виплат більш, ніж на 120 днів у разі надання допомоги особам, що мають інвалідність, пенсіонерам, вагітним жінкам, особам, які виховують дітей до 12 місяців або трьох і більше дітей, а отже, не мають можливості працювати і утримувати себе самостійно.

Українські біженці в Польщі

За інформацією Міністерства родини й соціальної політики Польщі з майже 1,2 млн біженців з України, яким надано польський ідентифікаційний номер PESEL, понад 500 тис. є працездатного віку. Станом на 23 травня працевлаштувалися 252 тисячі з них, тобто половина.