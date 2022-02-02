Незабаром "червоний" рівень епідемічної небезпеки може бути встановлений ще у шести областях України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив під час брифінгу.
"Незабаром на "червоний" рівень епідемічної небезпеки можуть бути переведені Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська, Сумська області", - сказав Кузін.
За його словами, в цих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація.
Читайте такожВООЗ закликали країни захистити людей від "Омікрону" усіма способами
Як повідомляв УНІАН, 1 лютого в Україні було виявлено 35 тис. 014 хворих на COVID-19, зокрема, захворіли 4 тис. 190 дітей, госпіталізували 4 тис. 314 осіб, померли – 204.
20 січня глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні почався новий спалах COVID-19, спричинений штамом "Омікрон".
Через погіршення епідситуації з 24 січня "червоний" рівень небезпеки встановлено на Івано-Франківщині, а з 27 січня - в Рівненській області. Крім того, на Львівщині з 26 січня посилили карантинні обмеження.