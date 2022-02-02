У деяких областях України завантаженість дитячих ліжок в "коронавірусних" лікарнях сягає позначки 80%, зазначив нардеп.

Новий штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" набагато гірший, аніж попередні варіанти тим, що в разі зараження діти дуже важко хворіють.

У деяких регіонах України завантаженість дитячих ліжок в "коронавірусних" лікарнях сягає позначок 70-80%, розповів нардеп, голова комітету Верховної Ради зі здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі каналу "Дім".

Народний обранець зазначив, що в цілому в країні завантаженість ліжок становить трохи більше, аніж 30%.

"..."Омікрон" має набагато гіршу річ, ніж минулі варіанти, – "Омікроном" дуже важко хворіють діти, чого не було – при тих штамах діти практично не хворіли. Але сьогодні діти, на жаль, дуже важко переносять "Омікрон", – поділився Радуцький.

Читайте такожУкраїні загрожує новий пік коронавірусу: в НАН назвали найімовірніші датиНагадаємо, пандемія COVID-19 стартувала в березні 2020 року, в тому ж місяці влада України запровадила карантин. Пізніше низка компаній створили вакцини від коронавірусу, і почалася кампанія з вакцинації.

Коронавірус мутував, спочатку з'явився варіант "Дельта", а потім – "Омікрон". Обидва ці варіанти вірусу діагностовані в Україні. Станом на 31 січня штам "Омікрон" в Україні виявлено у 20 регіонах.

Записатися на вакцинацію в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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