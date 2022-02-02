Так, все більше коронавірусом в Україні інфікуються діти - 4 190 осіб за добу.

За добу, 1 лютого, коронавірус в Україні зафіксували у 35 014 осіб. Відомо, що серед нових пацієнтів 4 190 дітей та 940 медпрацівників. Померли від ускладнень — 204 людини, а одужали — 9 894. З підозрою або підтвердженим діагнозом за добу госпіталізували 4 314 людей.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 2 лютого.

Добовий показник захворюваності тримається на дуже високому рівні і посідає друге місце серед найбільших за весь час пандемії. Раніше фіксували рекордні 37 тисяч COVID-інфікованих.

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Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у Львівській (2 953) та Одеській (2 725), Харківській (2 121) областях, а також у Києві (2 499).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 4,1 мільйона випадків COVID-19. З них 100 599 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,6 мільйона — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 185 297 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 93 280, методом ІФА — 8 012. Також зробили 84 005 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели 18,2 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу майже 75 тисяч людей. З яких більшість щепилися другою дозою.

Так, за вчора, 1 лютого в Україні 74 592 людини вакциновано проти COVID-19. Зокрема, першу дозу отримали 25 177 людей, другу дозу - 27 248 людей, додаткову дозу отримали 717 людей, а бустерну - 21 450.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 373 130 людей. З них отримали першу дозу - 15 373 128 людей, дві дози -14 672 260 людей, отримали додаткову дозу - 17 892 людини, а бустерну дозу - 377 548.

У загальній кількості в країні проведено 30 440 828 щеплень.

Нагадаємо, в Україні може розширитись "червона" зона карантину. Ще 9 областей під загрозою введення локдауну вже на цьому тижні.

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