За його словами, одна зі стратегій, які розглядаються, полягає у запровадженні вакцинації залежно від епідсезону.

На сьогодні опрацьовується стратегія, згідно з якою вакцинація від COVID-19 у майбутньому може відбуватися за принципом щеплення від грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

"Зараз про це ще рано говорити. Є декілька стратегій. Досить часта імунізація - це також не дуже добре: організаційно, економічно і тому подібне. І може відвернути бажання робити щеплення, якщо їх потрібно робити досить часто", - сказав очільник МОЗ.

Читайте такожУкраїнцям пояснили, чому не треба робити тест на антитіла до коронавірусуЗа його словами, одна зі стратегій, які розглядаються, полягає у запровадженні вакцинації залежно від епідсезону.

"Все буде залежати від динаміки та мутації коронавірусу. Можливо, буде переведено на таку вакцинацію, як і від грипу, знаючи, коли епідсезон... Ця стратегія опрацьовується", - пояснив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня Україна ввела бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх охочих вакцинованих віком від 18 років.

19 січня Кабмін встановив строк чинності COVID-сертифікатів про вакцинацію на рівні 270 днів замість 365.

Сертифікати про бустерне щеплення від COVID-19 з'являться наприкінці січня.

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