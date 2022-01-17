Тепер батькам достатньо записати дитину до будь-якого пункту чи центру щеплення.

Міністерство охорони здоров’я України скасувало вимогу про обов’язкову наявність усіх рутинних щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

"Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років проти коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення"- зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Із собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років) для того, щоб дані про вакцинацію внесли в електронну систему охорони здоров’я.

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Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна.

Для вакцинованих проти COVID-19 також є можливість генерації дитячого COVID-сертифікату.

Водночас вчасне проведення обов’язкових рутинних щеплень, передбачених Національним календарем, залишається важливим, адже захищає дитину проти 10 небезпечних інфекційних хвороб.

До 12 років (включно) діти в Україні мають отримати щеплення: проти гепатиту В (три дози, завершений курс вакцинації); туберкульозу (1 доза, завершений курс); кору, паротиту, краснухи (2 дози, завершений курс); дифтерії, правця (5 доз); кашлюка (4 дози, завершений курс); поліомієліту (5 доз); хіб-інфекція (3 дози, завершений курс).

У 14 років потрібно завершити курс вакцинації проти поліомієліту (6 доза), а у 16 – зробити щеплення проти дифтерії та правця, яке буде потрібно повторювати кожні 10 років

Раніше сьогодні стало відомо, що Міністерство освіти і науки надало пропозиції щодо розширення програми "єПідтримка" на дітей віком 14-18 років.

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