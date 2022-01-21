Також найближчим часом очікується реєстрація в Україні таблеток від коронавірусу "Молнупіравір".

В Україні станом на сьогодні на складах знаходяться 11,5 млн залишкових доз вакцин від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"На складах залишки - 11,5 млн доз вакцин. Плюс 25 млн доз вакцин Pfizer - законтрактовано на поставку. Плюс 6,5 млн вакцини CoronaVac. І 10 млн доз - по механізму COVAX", - розповів очільник МОЗ.

Ляшко також зазначив, що найближчим часом очікується реєстрація в Україні таблеток від коронавірусу "Молнупіравір".

"Законтрактовано 300 тис. доз. Наступного тижня очікуємо реєстрацію", - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 6 січня Україна ввела бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх охочих вакцинованих віком від 18 років.

19 січня Кабмін встановив термін чинності COVID-сертифікатів про вакцинацію на рівні 270 днів замість 365.

Сертифікати про бустерне щеплення від COVID-19 з'являться наприкінці січня.

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