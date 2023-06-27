Зміни почнуть діяти з 1 липня.

В Україні з 1 липня лікарські засоби, що входять до програми "Доступні ліки", продаватимуть тільки за електронним рецептом.

Як повідомила Держлікслужба, вимога про відпуск лікарських препаратів за електронним рецептом діятиме по всій країні. Виняток становитимуть прифронтові населені пункти. Як пояснюється в повідомленні, норма з відпуску препаратів за програмою "доступні ліки" набирає чинності 1 липня.

У Держлікслужбі уточнили, що паперовий рецепт залишатиметься лише на тимчасово окупованих, або прифронтових територіях.

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Там додали, що на всій території України на прохання пацієнта лікар може додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій будуть дані про рецепт.

Програма "доступні ліки"

Програма поширюється більше ніж на 400 лікарських засобів. Ліки, що входять до програми, пацієнт може отримати безоплатно або з частковою оплатою.

Норма щодо відпуску препаратів за програмою "доступні ліки" виключно за е-рецептом діяла з 2019 року і до початку війни. Потім для безперешкодного доступу до ліків, уряд дозволив виписувати і відпускати також за паперовим рецептом.

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