Препарат вже отримав схвалення Європейського агентства з лікарських засобів.

У Польщі розроблено інноваційний препарат від розсіяного склерозу, який вже отримав схвалення Європейського агентства з лікарських засобів.

Як повідомляє Euractiv, наталізумаб, перший у світі біоподібний препарат для лікування розсіяного склерозу, повністю розроблений та виготовлений польською компанією Polpharma Biologics. Тепер він стане доступним на європейському ринку, а права на розповсюдження надано компанії Sandoz.

Що таке біоподібний препарат?

Для біологічних чи біоподібних препаратів характерні діючі речовини, які виробляються живими організмами. Їх отримують шляхом очищення живих клітин людини, тварин чи мікроорганізмів, на відміну від ліків, які синтезуються хімічним шляхом.

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Біоподібні препарати – це препарати, подібні до речовин, які вже є на ринку, термін дії яких на ринку вичерпаний. Інші фармацевтичні компанії можуть розробити нові методи виробництва цих "схожих" речовин. Термін "подібний" використовується тому, що живій клітині практично неможливо створити точну копію вихідної речовини.

Водночас, з огляду на те, що біологічні препарати часто дорогі, їхня доступність є помітно недостатньою і терапія доступна лише в рамках спеціальних програм лікування.

Кшиштоф Копець, президент National Drug Manufacturers, вважає, що поява конкурентоспроможних біоподібних препаратів може призвести до більшої присутності цих ліків на ринку, що зрештою зменшить витрати на лікування для систем охорони здоров’я та покращить доступ пацієнтів до них.

Розсіяний склероз - що це за хвороба

Розсіяний склероз - це хронічне нейродегенеративне захворювання центральної нервової системи, яке може впливати на мозок і спинний мозок. У хворих на розсіяний склероз імунна система організму атакує мієлін, захисний оболонку, яка оточує нервові волокна. Це може призводити до різних симптомів, таких як втомлюваність, порушення координації, рухові та чутливі порушення, проблеми з зором і когнітивними функціями.

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