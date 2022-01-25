У порівнянні з початком 2021 року Україна збільшила кількість ліжок з киснем на 30%, а реанімаційних - на 19%.

У Київській школі економіки (KSE) заявили, що Україна є більш готовою до цієї хвилі COVID-19, ніж до попередніх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомила аналітик Центру економіки охорони здоров'я KSE Катерина Кузьмінова.

"Госпіталізації зараз ростуть, але не такими темпами, як це відбувається із захворюваністю в Україні... За тиждень ми маємо плюс 38% зростання кількості госпіталізованих осіб і зростання у 5% кількості виписаних осіб. Надалі ми очікуємо помірного продовження такого тренду на зростання обох цих показників", - зазначила вона.

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За словами Кузьмінової, наразі госпіталізації переважають над виписками на третину.

"Україна є більш готовою до цієї хвилі, ніж до попередніх. Зокрема, у порівнянні з початком 2021 року Україна збільшила кількість ліжок з киснем на 30%, а реанімаційних - на 19%", - пояснила вона.

Аналітик підкреслила, що наразі навантаження на медичну систему зростає: зайнятість "ковідних" ліжок з киснем за тиждень зросла на 5% - з 23% до 28%.

Надалі у KSE очікують продовження такого зростання.

Експерт додала, що наразі зайнятість реанімаційних ліжок і апаратів ШВЛ не зростає, а є стабільною на рівні 33% та 10% відповідно.

Крім того, за словами Кузьмінової, станом на сьогодні добова кількість померлих від COVID-19 менша, ніж на початку 2021 року. Смертність продовжує спад та наразі становить 132 особи в середньому на добу.

Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксовано 19118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізовано 1507 осіб, зафіксовано 161 летальний випадок.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 3 млн 889 тис. 488 осіб, одужали – 3 млн 591 тис. 201, померла – 99 тис. 443.

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