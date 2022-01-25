В Україні за добу виявили 19 118 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2809 дітей та 594 медпрацівники.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 5863 особи; зафіксовано 161 летальний випадок; одужали 2430 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 110 121.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 889 488 осіб;
- одужало – 3 591 201 особа;
- летальних випадків – 99 443;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 581 514.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1589;
Вінницька область – 1207;
Волинська область – 492;
Дніпропетровська область – 574;
Донецька область – 788;
Житомирська область – 269;
Закарпатська область – 680;
Запорізька область – 462;
Івано-Франківська область – 1387;
Київська область – 745;
Кіровоградська область – 95;
Луганська область – 387;
Львівська область – 2299;
Миколаївська область – 306;
Одеська область – 910;
Полтавська область – 697;
Рівненська область – 809;
Сумська область – 809;
Тернопільська область – 1164;
Харківська область – 1038;
Херсонська область – 122;
Хмельницька область – 579;
Черкаська область – 490;
Чернівецька область – 919;
Чернігівська область – 301.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
В Україні проведено майже 30 млн щеплень проти COVID-19. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, минулої доби вакциновано проти COVID-19 69 тис. 546 людей. Першу дозу отримала 27 тис. 261 людина, другу – 24 тис. 700 людей, додаткову – 501, бустерну – 17 тис. 084.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 191 тис. 379 людей, з них отримали першу дозу – 15 млн 191 тис. 377, другу – 14 млн 490 тис. 784, додаткову – 13 тис. 609, бустерну – 225 тис. 868. Загалом проведено 29 млн 921 тис. 638 щеплень.
Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.
Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.