Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві та Львівській області.

В Україні за добу виявили 19 118 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2809 дітей та 594 медпрацівники.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 5863 особи; зафіксовано 161 летальний випадок; одужали 2430 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 110 121.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 889 488 осіб;

одужало – 3 591 201 особа;

летальних випадків – 99 443;

проведено ПЛР-тестувань – 17 581 514.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1589;

Вінницька область – 1207;

Волинська область – 492;

Дніпропетровська область – 574;

Донецька область – 788;

Житомирська область – 269;

Закарпатська область – 680;

Запорізька область – 462;

Івано-Франківська область – 1387;

Київська область – 745;

Кіровоградська область – 95;

Луганська область – 387;

Львівська область – 2299;

Миколаївська область – 306;

Одеська область – 910;

Полтавська область – 697;

Рівненська область – 809;

Сумська область – 809;

Тернопільська область – 1164;

Харківська область – 1038;

Херсонська область – 122;

Хмельницька область – 579;

Черкаська область – 490;

Чернівецька область – 919;

Чернігівська область – 301.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні проведено майже 30 млн щеплень проти COVID-19. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, минулої доби вакциновано проти COVID-19 69 тис. 546 людей. Першу дозу отримала 27 тис. 261 людина, другу – 24 тис. 700 людей, додаткову – 501, бустерну – 17 тис. 084.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 191 тис. 379 людей, з них отримали першу дозу – 15 млн 191 тис. 377, другу – 14 млн 490 тис. 784, додаткову – 13 тис. 609, бустерну – 225 тис. 868. Загалом проведено 29 млн 921 тис. 638 щеплень.

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.