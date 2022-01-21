За словами міністра, пік захворюваності може припасти на середину лютого.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, коли в Україні очікується черговий пік нової хвилі COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів журналістам.

За словами міністра, пік захворюваності може припасти на середину лютого.

"Тут важко спрогнозувати день до дня. Потенційно ми говорили, що розпочнеться хвиля в кінці січня... Зробити епідеміологічний прогноз, безпосередньо прив’язавшись до конкретної дати, неможливо. Розраховуємо на середину лютого – пік, плюс-мінус. Чи посунеться пік, будемо дивитися по ситуації", - сказав він.

Читайте такожЩо буде з карантином в Україні у 2022 році: прогнози експертівЯк раніше повідомляв УНІАН, голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні почався новий спалах COVID-19, епіцентр якого у західних областях. Він зазначив, що штам "Омікрон" зафіксовано у 10 регіонах.

За прогнозами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, 59 тисяч українців може хворіти щоденно, сумарно близько 1 мільйона осіб за лютий може захворіти. При цьому він нагадав, в Україні дуже низькі показники щеплення. Окрім цього, мешканці нашої країни все більше нехтують протиепідемічними нормами.

З понеділка, 24 січня, на території Івано-Франківської області буде встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Водночас у Львові фіксують зростання рівня захворюваності на COVID-19 серед дітей.

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