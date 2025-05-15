Мошок приваблює піт та світлий одяг.

Укуси мошок можуть бути небезпечними і призводити навіть до таких серйозних ускладнень як анафілактичний шок чи набряк Квінке.

Про це в ефірі "Київ 24" сказав Олександр Назаренко, лікар-імунолог, алерголог вищої категорії, кандидат медичних наук. Відповідаючи на запитання, чим людині можуть загрожувати укуси мошок, він зауважив, що для різних людей загрози можуть бути різні.

"Мошка відрізняється від комара тим, що не прокусує шкіру, вгризає її. І от коли вона вгризає, туди потрапляють в її слині різні білки", - сказав лікар і додав, що це такі подразнюючі речовини, які можуть викликати різні токсико-алергічні реакції.

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Крім того, мошка може передавати інфекції, зокрема бактеріальні та вірусні, а також деякі гельмінтні захворювання.

"Але найнебезпечніше - це коли людина має реагіновий тип алергії взагалі до комах: бджіл, ос та інших. Тоді ця алергічна реакція може дійти і до таких серйозних ускладнень як анафілактичний шок, набряк Квінке - те, що може загрожувати життю людини", - наголосив Назаренко.

На запитання щодо випадків симулідотоксикозу, він пояснив, що якщо реакція на укус не проходить за день, з’являється набряк, свербіж та почервоніння, а тим паче - нагноєння, то йдеться вже про бактеріальну інфекцію.

"Якщо місце укусу за декілька днів не проходить і є якісь подразнення… Загальний стан поганий, температура, нудота, блювота, інші фактори - треба звертатися до лікаря", - закликав експерт і додав, що після передачі гельмінтів хвороба може розвиватися за декілька місяців.

Алерголог також закликав не розчухувати місце укусу мошки, аби не занести інфекцію. А обробити рану можна, наприклад, мильним розчином, бажано - за допомогою саме господарського мила, або ж хоча б чистою водою.

"Головне - обробити рану і прийняти якийсь антигістамінний препарат. Щоб зменшити свербіж. Інакше буде посилення реакції і можна занести бактеріальну інфекцію", - сказав Назаренко.

Крім того, він зауважив, що мошки реагують на світлий одяг та піт. Пік їх активності - це весна, вони люблять тепло та вологу. "І це відбувається щороку. Того року була така сама ситуація", - зазначив лікар.

Новини про інші небезпечні хвороби

Через кліматичні зміни та підвищення температури повітря Європою може поширитися смертоносний грибок Аспергіллус (Aspergillus). Це тип плісняви, який може викликати проблеми з легенями та диханням.

Науковий співробітник Wellcome Trust з Манчестерського університету Норман ван Рейн, який є співавтором відповідного дослідження, каже, що через зростання кількості грибкових патогенів світ наближається до "переломного моменту". За його словами, грибкові інфекції щороку ставатимуть причиною мільйонів смертей.

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