Через кліматичні зміни і підвищення температури повітря Європою може поширитися смертоносний грибок.

Про це йдеться в новому дослідженні. Йдеться про грибок Аспергіллус (Aspergillus) – це тип плісняви, який в людей може викликати проблеми з легенями і диханням. І через зміни клімату цей грибок потенційно здатен інфікувати мільйони людей на рік, оскільки поширюється в більш північні країни Європи, Азії та Америки.

Науковий співробітник Wellcome Trust з Манчестерського університету Норман ван Рейн, який є співавтором вищезгаданого дослідження, каже, що через зростання кількості грибкових патогенів світ наближається до "переломного моменту". За його словами, грибкові інфекції щороку ставатимуть причиною мільйонів смертей.

Однією з таких загроз є аспергільоз – захворювання легенів, викликане спорами аспергіллуса. Воно може поширюватися і на інші органи людини.

"Ми говоримо про сотні тисяч життів і континентальні зміни в розподілі видів. Через 50 років те, де щось росте і чим ви заражаєтесь, буде зовсім іншим", – пояснив ван Рейн у коментарі Financial Times.

Відомо, що Aspergillus має і переваги. Він використовується у харчовій промисловості – зокрема, для ферментації соєвого соусу.

Вдихання спор цього грибка не всіх робить хворими, але вони можуть бути особливо небезпечними для людей з такими захворюваннями, як астма, муковісцидоз або ослабленою імунною системою.

Дослідження грибків показують, що Aspergillus fumigatus може поширитися ще на 77% території до 2100 року, як результат інтенсивного використання викопного палива в світі. Це створює потенційну загрозу для девʼяти мільйонів людей в Європі, розповідає FT.

"Його спосіб життя в природному середовищі, можливо, надав Aspergillus fumigatus перевагу, необхідну для колонізації людських легенів", – вважає професор Елейн Бігнелл, співдиректорка Центру медичної мікології MRC при Ексетерському університеті.

Водночас вид Aspergillus flavus, який живе на сільськогосподарських культурах, до 2100 року може поширитися ще на 16% території на півночі Китаю, в Росії, Скандинавії та на Алясці.

"Існують серйозні загрози від цього організму як з точки зору здоров'я людини, так і з точки зору продовольчої безпеки", – констатував професор інфекційних захворювань і медичної мікології в Імперському коледжі Лондона Даріус Армстронг-Джеймс.

Попри зростаючу загрозу, розробка протигрибкових препаратів гальмується фінансовою непривабливістю інвестування в них. Усе через високу вартість і сумніви щодо прибутковості таких ліків.

У Бразилії грибок-паразит захоплює павуків

У Бразилії вчені виявили новий грибок-паразит. Він заражає на павуків-ктенізідів – діє паразит за принципом гриба-кордицепса, про який ідеться в сюжеті популярного серіалу The Last of Us.

Дослідники впевнені, що це не єдиний грибок такого роду, який є в Бразилії. Поки немає доказів того, що виявлений грибок може контролювати поведінку павуків, перш ніж вбити їх.

