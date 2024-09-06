Дуже важливо, щоб пацієнти достатньо чесно відповідали на всі питання лікаря стосовно особливостей перебігу і початку будь-якого захворювання.

COVID-19 і лихоманка Західного Нілу можуть мати частково схожі симптоми. Проте варто пам'ятати і про мавп'ячу віспу. Про це в інтерв'ю "УП. Життя" розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Частково схожі симптоми можуть бути у лихоманки Західного Нілу і COVID-19, тому що лихоманка часто проявляється у грипоподібній формі. Це різке підвищення температури, яке може тривати певний час. Тоді дійсно людина може вважати, що вона хворіє на звичайний грип, ГРВІ, COVID-19 або іншу респіраторну інфекцію. Віспа мавп на них не схожа", - зазначив він.

За його словами, і лихоманка Західного Нілу, і мавпяча віспа – це добре вивчені інфекційні захворювання. Кузін наголосив, дуже важливо, щоб пацієнти достатньо чесно відповідали на всі питання лікаря стосовно особливостей перебігу і початку будь-якого захворювання. Це дасть лікарю інформацію, яка необхідна для прийняття клінічного рішення.

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"Безумовно, COVID-19 зберігає найперше місце з цих трьох інфекційних захворювань. Чому? Тому що він дійсно продовжує ширитися територією України і всього світу. І ті люди, які ще не отримали повного курсу щеплення проти COVID-19, мають суттєві ризики важкого перебігу хвороби, зокрема від штаму FLiRT, і в них достатньо високі ризики або важкого перебігу або летального наслідку внаслідок ковіду. Тому сумарно, якщо подивитися на кількість смертельних випадків, важкість перебігу, то COVID-19 буде безумовно на першому місці саме по цих параметрах", - сказав заступник міністра.

Водночас, за його словами, лихоманка Західного Нілу також досить загрозлива, тому що середньостатистична летальність перебуває на рівні 17%, і це дуже високий показник.

"Хочу нагадати, що оцінка для COVID-19 перебувала на рівні 2%. Та водночас лихоманка Західного Нілу достатньо рідко переходить в епідемічні форми, коли охоплюються великі верстви населення. COVID-19, навіть на фоні цих 2%, охоплює достатньо широкі верстви населення і циркулює по всьому світу вже не перший рік. Тому він дійсно забирає найбільшу кількість життів. Віспа мавп найчастіше протікає у легкій формі або в формі середньої важкості. Форми, які характеризуються важким клінічним перебігом, найчастіше реєструються у пацієнтів з імунною супресією на фоні, наприклад, променевої терапії, у людей, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання, зокрема онкологічні. Тому у таких людей можливий важкий перебіг. Але летальність невелика. Зараз вона, за даними з африканського континенту, менша за 1%", - пояснив Кузін.

Поширення хвороб в Україні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня стало відомо, що в Києві у 17 осіб підтвердили діагноз "гарячка Західного Нілу", троє інфікованих померли. Лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко сказала, що загрозливим періодом для інфікування цим вірусом є саме осінньо-літній.

За її словами, в нашій країні зараз змінюється кліматична ситуація, стає тепліше, а комахи, які переносять збудник цієї гарячки - комарі, дуже люблять вологість і тепло, тому і говорять, що загрозливим для інфікування є саме осінньо-літній період.

"Якщо ви вирушаєте на відпочинок або живете біля болотистої місцевості, треба пам'ятати про елементарні засоби захисту саме від комах", - порадила медик.

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