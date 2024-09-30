За її словами, найстрашнішими для людей є захворювання, які передаються від тварин до людини.

Докторка медичних наук і професорка Ольга Голубовська відповіла, чи можуть мавпяча віспа та пташиний грип призвести до нової світової пандемії.

В інтерв'ю Обозревателю інфекціоністка нагадала, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі обговорювалася хвороба Х. На запитання, чи може нею стати мавпяча віспа, вона відповіла так: "Усе може бути. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію, пов'язану з цим захворюванням".

Також вона погодилася з прогнозом Комітету з моніторингу та прогнозування ризиків для здоров'я Франції, згідно з яким найнебезпечнішими хворобами, що загрожують людству впродовж найближчих п'яти років, є ті, що передаються від тварини до людини та від людини до тварини.

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"Звичайно. Зоонози - захворювання, які передаються від тварин до людини, - це найстрашніше для нас. Наприклад, одна з хвороб, яка теж обговорюється як можлива хвороба X, - це пташиний грип. Ним птахи хворіють. Можуть заразитися фермери при тісному контакті. Слава богу, від людини до людини цей вірус не передається. Але якщо відбудеться мутація, то середня летальність від пташиного грипу у світі становить 52%. Це страшні цифри, але в нас є противірусні препарати", - додала вона.

Хвороба Х

На початку року глави Всесвітньої організації охорони здоров'я зустрілися на Всесвітньому економічному форумі. За їхніми даними, людство може вразити нова хвороба, здатна спровокувати в десятки разів більше смертей, ніж Covid-19.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що йдеться про гіпотетичну пандемію - до неї може призвести будь-яка хвороба.

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