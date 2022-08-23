За останніми даними, захворіли 82 дитини.

В Індії стрімко поширюється нова вірусна інфекція під назвою томатний грип. Вперше її виявили у дітей в південно-індійському штаті Керала в травні, але тепер вона поширилася на два інших штату.

За останніми даними, вірус діагностували у 82 дітей у віці до п'яти років, пише Lancet Respiratory Medicine.

Вчені досі намагаються точно визначити, що це за вірус. Його назвали томатним грипом через хворобливі червоні пухирі, які виникають на тілі у хворих. Вірус дуже заразний і легко передається при тісному контакті, наприклад, через підгузники, дотик до брудних поверхонь або потрапляння речей в рот.

"Рідкісна вірусна інфекція перебуває в ендемічному стані і вважається безпечною для життя; однак через жахливий досвід пандемії Covid-19 бажано проявляти пильність, щоб запобігти подальшим спалахам", - йдеться в статті.

Симптоми нового вірусу дуже схожі з коронавірусом, чикунгунья і лихоманкою денге. Останні два поширені в Індії в сезон дощів і переносяться комарами.

"Вірус також може бути новим варіантом вірусної хвороби рук, ящуру, поширеного інфекційного захворювання, що вражає в основному дітей у віці від одного до п'яти років і дорослих з ослабленим імунітетом, а деякі тематичні дослідження навіть показали, що руки, ящур захворювання у імунокомпетентних дорослих", - наголошується в статті.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Європі виявили новий більш небезпечний штам ВІЛ.

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