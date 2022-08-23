В Індії стрімко поширюється нова вірусна інфекція під назвою томатний грип. Вперше її виявили у дітей в південно-індійському штаті Керала в травні, але тепер вона поширилася на два інших штату.
За останніми даними, вірус діагностували у 82 дітей у віці до п'яти років, пише Lancet Respiratory Medicine.
Вчені досі намагаються точно визначити, що це за вірус. Його назвали томатним грипом через хворобливі червоні пухирі, які виникають на тілі у хворих. Вірус дуже заразний і легко передається при тісному контакті, наприклад, через підгузники, дотик до брудних поверхонь або потрапляння речей в рот.
"Рідкісна вірусна інфекція перебуває в ендемічному стані і вважається безпечною для життя; однак через жахливий досвід пандемії Covid-19 бажано проявляти пильність, щоб запобігти подальшим спалахам", - йдеться в статті.
Симптоми нового вірусу дуже схожі з коронавірусом, чикунгунья і лихоманкою денге. Останні два поширені в Індії в сезон дощів і переносяться комарами.
"Вірус також може бути новим варіантом вірусної хвороби рук, ящуру, поширеного інфекційного захворювання, що вражає в основному дітей у віці від одного до п'яти років і дорослих з ослабленим імунітетом, а деякі тематичні дослідження навіть показали, що руки, ящур захворювання у імунокомпетентних дорослих", - наголошується в статті.
Як раніше повідомляв УНІАН, в Європі виявили новий більш небезпечний штам ВІЛ.