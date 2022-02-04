Без лікування в людей, інфікованих новим варіантом ВІЛ, СНІД може розвинутися упродовж 2-3 років / фото ua.depositphotos.com

За даними науковців, у Нідерландах упродовж десятиліть циркулює високозаразний і небезпечніший варіант вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

Про це пише журнал Nature.

Провідний автор дослідження, епідеміолог-еволюціоніст Кріс Ваймант з Оксфордського університету і його колеги підрахували, що новий варіант виник у 1990-х роках у Нідерландах і швидко поширився у 2000-х.

Темпи його поширення почали знижуватися приблизно з 2010 року - ймовірно, внаслідок зусиль країни зі стримування передачі ВІЛ. Також цей варіант було знайдено щонайменше у двох осіб в інших країнах - у Швейцарії та Бельгії.

Чим небезпечний новий штам ВІЛ

Аналіз понад 100 інфікованих людей показав, що для виявленого варіанту характерна збільшена кількість вірусних частинок у крові - у 5,5 раза більше, - тобто підвищена ймовірність передачі вірусу.

Крім того, вочевидь, цей варіант призводить до зменшення кількості імунних клітин, так званих Т-клітин CD4, що піддає людей ризику розвитку СНІДу набагато швидше, ніж інфікованих іншими варіантами ВІЛ.

Дослідники з'ясували, що без лікування в інфікованих цим варіантом СНІД може розвинутися упродовж 2-3 років після зараження - в порівнянні з 6-7 роками в людей, інфікованих іншими штамами.

Вплив терапії на новий штам

ВІЛ - один з найбільш швидко мутуючих коли-небудь досліджених вірусів. За словами еволюційного біолога і молекулярного епідеміолога Джоела Вертхейма з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, поява більш вірулентної форми - це "причина зберігати пильність". Водночас мутації, виявлені в новому варіанті, не роблять його стійким до існуючих ліків.

"Усі інструменти в нашому арсеналі мають як і раніше працювати", - зазначає науковець.

Фото Cavallini James / BSIP/Science Photo Library

Як повідомляв УНІАН, раніше Національна служба охорони здоров'я Англії (NHS) дала зелене світло новаторському "ін'єкційному лікуванню ВІЛ тривалої дії". Національний інститут охорони здоров'я (NICE) заявив, що препарати каботегравір і рилпівірин можна пропонувати дорослим, яким раніше вдалося зберегти вірусне навантаження ВІЛ на низькому рівні за допомогою щоденних антиретровірусних препаратів.

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