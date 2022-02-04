Науковці називають мутований штам вірусу небезпечнішим і заразнішим, однак ліки для його стримування як і раніше ефективні.

За даними науковців, у Нідерландах упродовж десятиліть циркулює високозаразний і небезпечніший варіант вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

Про це пише журнал Nature.

Провідний автор дослідження, епідеміолог-еволюціоніст Кріс Ваймант з Оксфордського університету і його колеги підрахували, що новий варіант виник у 1990-х роках у Нідерландах і швидко поширився у 2000-х.

Темпи його поширення почали знижуватися приблизно з 2010 року - ймовірно, внаслідок зусиль країни зі стримування передачі ВІЛ. Також цей варіант було знайдено щонайменше у двох осіб в інших країнах - у Швейцарії та Бельгії.

Чим небезпечний новий штам ВІЛ

Аналіз понад 100 інфікованих людей показав, що для виявленого варіанту характерна збільшена кількість вірусних частинок у крові - у 5,5 раза більше, - тобто підвищена ймовірність передачі вірусу.

Крім того, вочевидь, цей варіант призводить до зменшення кількості імунних клітин, так званих Т-клітин CD4, що піддає людей ризику розвитку СНІДу набагато швидше, ніж інфікованих іншими варіантами ВІЛ.

Дослідники з'ясували, що без лікування в інфікованих цим варіантом СНІД може розвинутися упродовж 2-3 років після зараження - в порівнянні з 6-7 роками в людей, інфікованих іншими штамами.

Вплив терапії на новий штам

ВІЛ - один з найбільш швидко мутуючих коли-небудь досліджених вірусів. За словами еволюційного біолога і молекулярного епідеміолога Джоела Вертхейма з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, поява більш вірулентної форми - це "причина зберігати пильність". Водночас мутації, виявлені в новому варіанті, не роблять його стійким до існуючих ліків.

"Усі інструменти в нашому арсеналі мають як і раніше працювати", - зазначає науковець.

Як повідомляв УНІАН, раніше Національна служба охорони здоров'я Англії (NHS) дала зелене світло новаторському "ін'єкційному лікуванню ВІЛ тривалої дії". Національний інститут охорони здоров'я (NICE) заявив, що препарати каботегравір і рилпівірин можна пропонувати дорослим, яким раніше вдалося зберегти вірусне навантаження ВІЛ на низькому рівні за допомогою щоденних антиретровірусних препаратів.

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