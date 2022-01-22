Дитину вважають божеством / фото Daily star

В Індії народилося немовля з чотирма руками та чотирма ногами. Люди вважають малюка божеством і стають у черги, щоб на нього подивитися.

Про це повідомляє Daily star.

Дитина з незвичайними вадами народилася 17 січня у лікарні Садар, що у східній Індії. 

Видання не зазначає стать дитини, але малюк став місцевою знаменитістю. Люди масово йдуть до лікарні, щоб подивитися на дитину із зайвими кінцівками та сфотографувати. 

До лікарні, де перебуває дитина, масово йдуть люди / фото Daily star

Немовля з чотирма руками та ногами вважають втіленням божества Вішну, якого всюди зображують багаторуким.

Однак лікарі констатували, що дитина має вади через ускладнення під час вагітності у жінки. Вони наразі не беруться прогнозувати, що буде з немовлям далі.

Лікарі пояснюють вади ускладненням під час вагітності / фото Daily star

Як повідомляв УНІАН, в одному з фермерських господарств Індії коза народила потомство з незвичайною вадою. Зокрема, у новонародженого козеняти було "людське обличчя".

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