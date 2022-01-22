До лікарні, де перебуває немовля, приходять люди, щоб поглянути на нього.

В Індії народилося немовля з чотирма руками та чотирма ногами. Люди вважають малюка божеством і стають у черги, щоб на нього подивитися.

Про це повідомляє Daily star.

Дитина з незвичайними вадами народилася 17 січня у лікарні Садар, що у східній Індії.

Видання не зазначає стать дитини, але малюк став місцевою знаменитістю. Люди масово йдуть до лікарні, щоб подивитися на дитину із зайвими кінцівками та сфотографувати.

Немовля з чотирма руками та ногами вважають втіленням божества Вішну, якого всюди зображують багаторуким.

Однак лікарі констатували, що дитина має вади через ускладнення під час вагітності у жінки. Вони наразі не беруться прогнозувати, що буде з немовлям далі.

Як повідомляв УНІАН, в одному з фермерських господарств Індії коза народила потомство з незвичайною вадою. Зокрема, у новонародженого козеняти було "людське обличчя".

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